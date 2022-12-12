Adalet Bakanı Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’na yanıt: Kılıçdaroğlu görüşmek isteseydi görüşürdüm

Bugün sabah saatlerinde partisinin milletvekillerini TBMM’de acil toplantıya çağıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı önüne yürüdü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü sonrası açıklama yaptı. Bozdağ, şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığı’na yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı’ndan randevu istemedi.

Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm.

Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanı’yla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız.

Adalet Bakanlığı olan biten hakkında sessiz kalmadı. Ama belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım:

Çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Çocuğun cinsel istismarı, bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır.

Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat, ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır.