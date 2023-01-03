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  • CHP heyetinden Bakan Bozdağ ile görüşme sonrası açıklama. İBB'ye çökmelerine izin vermeyeceğiz

CHP heyetinden Bakan Bozdağ ile görüşme sonrası açıklama. İBB'ye çökmelerine izin vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret eden CHP heyeti adına görüşme sonrası açıklama yapan Engin Altay, ''İBB'ye çökmelerine izin vermeyeceğiz'' dedi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 18:05
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Adalet Bakanı Bozdağ ile görüşen CHP heyetinden açıklama. İBB'ye çökmelerine izin vermeyeceğiz

CHP heyetinden Bakan Bozdağ ile görüşme sonrası açıklama. İBB'ye çökmelerine izin vermeyeceğiz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, CHP heyetinin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüşeceği açıklanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bir açıklama yaptı. 

CHP'li Altay şu ifadeleri kullandı:

"İBB'YE ÇÖKMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"İBB ile ilgili sadece 'ahmak' davası yürümüyor, bir de terörle ilişkilendirme aymazlığı, absürtlüğü süreç var. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosunun alınmasıyla ilgili de yine bir inceleme söz konusu. Öyle görülüyor ki Saray, Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul halkının kendisine attığı şamarı hala tam unutmamış ya da bunun acısı henüz geçmemiş. Ama herkesin şunu bilmesi lazım, artık bu dava Cumhuriyet Halk Partisi için, 16 milyon İstanbullu için, Ekrem İmamoğlu için bir haysiyet davasıdır, haysiyet mücadelesidir. Ve bu mücadeleyi her türlü bedeli ödemeyi de göz alarak, hukuk sınırları içerisinde kalarak, sürdüreceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın. Millet iradesini kimseye yem etmeyeceğiz, kimsenin İBB'ye çökmesine de müsaade etmeyeceğiz. Yarın öbür gün, Sayın Erkek ve/veya Sayın İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla yasal başvurumuz yapılacak. Durum bundan ibaret."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına değindi. İmamoğlu davasına bakan hakimin ceza vermeye yanaşmaması üzerine sürüldüğünü ve konuyla ilgili haberleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Eğer soruşturma açılmazsa o hakimle ilgili, Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Gerçekleri bilmeye 85 milyonun hakkı var. Hakim hangi gerekçeyi gösteriyor ve hakime kim söyledi 'biz istinafı da ayarladık' diye. 

Sarayın sofrasına oturan hakimin kararına itibar edilmez. Saraydan talimat alan hakimin kararına itibar edilmez. Karar hakimin değil, sarayın kararıdır." (ANKA - AA)

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e
3.01.2023 18:20
115 katrilyon eski para ile bu bütçeyi akp kimseye bırakmak istemiyor  
 
Tozanlı
3.01.2023 18:16
Çökmeye kalkarlarsa Türk milletini sokağa çağırın, daha ne olmasını bekliyor bu millet.yurdumuzun işgâlini mi ? Bugün ist. Bekediyesine çökmeye kalkan yarın sandığı önüne koymaz bu kadar basit.! Uyan  
 
misafir
3.01.2023 18:13
sadece ibb mi? milletin üstüne çöktüler.  
 
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