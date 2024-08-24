Adalet Bakanı Dilan Polat’ın neden serbest bırakıldığını açıkladı

Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dilan Polat'ın tahliye süreciyle ilgili soruları yanıtladı.

Soruşturmanın savcılar tarafından titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Tunç, mahkemenin Masak raporları çerçevesi içinde karar verdiğini belirtti.

"İSTEYEN HERKES ULAŞABİLİR"

Tunç, konuyla ilgili “Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgi olmadan ‘Neden serbest kaldı ya da neden tutuklandı’ demek doğru olmaz. Bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bırakalım yargı kendi mecrasında işlesin ve Türk yargısına güvenelim. Tarafların avukatları var. MASAK raporları da var. Dosya zaten kamuoyuna açık. İsteyen herkes belgelere ulaşabilir.” dedi.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından 9,5 aydır cezaevinde olan Dilan Polat, Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden 18 Ağustos’ta tahliye edilmişti.