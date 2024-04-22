Adalet Bakanı Tunç’tan 9. Yargı Paketi açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy'de bir otelde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği ile Avrupa Cezaevleri ve Islah Hizmetleri Kuruluşu'nun işbirliğiyle 5'incisi düzenlenen bu etkinlikte, katılımcılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Cezaevlerinde teknolojinin kullanılmasının giderek önemli bir konu haline geldiğini belirten Tunç, konferansta 35 çalıştay düzenleneceğini, 7'si Türkiye'den olmak üzere 48 sunum gerçekleştirileceğini kaydetti.

Tunç, bu sunumlarda dijital rehabilitasyon, akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarında kullanılması, yapay zeka ve insan hakları ilişkisi gibi konuların ele alınacağını aktardı. Türkiye'nin son 22 yılda, hukuk devletinin tahkimi, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ile ceza adalet sisteminin insan haklarına uygun bir şekilde ilerletilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldığını belirten Tunç, şunları söyledi: "Özellikle gerek ulusal politikalarımız gerekse Avrupa Birliği katılım süreci kapsamında başta mevzuatımızın yenilenmesi, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi konusunda çok önemli mesafeler aldık. Temel kanunlarımızın tamamını son 22 yıl içerisinde yeniledik. Türk Ceza Kanunumuz, Ceza Muhakemesi Kanunumuz, Borçlar Kanunumuz, Ticaret Kanunumuz, Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz gibi bütün temel kanunlarımızı çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki dünyanın, hatta Avrupa'nın en çağdaş, en yeni temel kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz."

"REFORM ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Tunç, toplumun ihtiyaçları ile bilişim teknolojilerinin gelişmesi, yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının ortaya çıktığını dile getirerek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu. Son 22 yıl içerisinde temel hak ve özgürlükleri genişleten, hak arama yollarını daha da arttıran, demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendiren ve tahkim eden çok önemli anayasa değişikliklerine de imza attıklarını vurgulayan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgelerinde ortaya konulan hedefler doğrultusunda, reform çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Adalet Bakan Tunç "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy'de bir otelde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği ile Avrupa Cezaevleri ve Islah Hizmetleri Kuruluşu'nun işbirliğiyle 5'incisi düzenlenen bu etkinlikte, katılımcılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Cezaevlerinde teknolojinin kullanılmasının giderek önemli bir konu haline geldiğini belirten Tunç, konferansta 35 çalıştay düzenleneceğini, 7'si Türkiye'den olmak üzere 48 sunum gerçekleştirileceğini kaydetti. Tunç, bu sunumlarda dijital rehabilitasyon, akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarında kullanılması, yapay zeka ve insan hakları ilişkisi gibi konuların ele alınacağını aktardı. Türkiye'nin son 22 yılda, hukuk devletinin tahkimi, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ile ceza adalet sisteminin insan haklarına uygun bir şekilde ilerletilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldığını belirten Tunç, şunları söyledi: "Özellikle gerek ulusal politikalarımız gerekse Avrupa Birliği katılım süreci kapsamında başta mevzuatımızın yenilenmesi, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi konusunda çok önemli mesafeler aldık. Temel kanunlarımızın tamamını son 22 yıl içerisinde yeniledik. Türk Ceza Kanunumuz, Ceza Muhakemesi Kanunumuz, Borçlar Kanunumuz, Ticaret Kanunumuz, Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz gibi bütün temel kanunlarımızı çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki dünyanın, hatta Avrupa'nın en çağdaş, en yeni temel kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz."

"REFORM ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Tunç, toplumun ihtiyaçları ile bilişim teknolojilerinin gelişmesi, yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının ortaya çıktığını dile getirerek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu. Son 22 yıl içerisinde temel hak ve özgürlükleri genişleten, hak arama yollarını daha da arttıran, demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendiren ve tahkim eden çok önemli anayasa değişikliklerine de imza attıklarını vurgulayan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgelerinde ortaya konulan hedefler doğrultusunda, reform çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

“1 MİLYON 670 BİN E-DURUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz sisteminde teknoloji kullanımına dair önemli projelerin altına imza attıklarını belirtti ve e-duruşma sisteminin bu projelerden biri olduğunu ifade etti. Tunç, “Görüntülü duruşma olarak adlandırdığımız e-duruşma ile bugüne kadar 1 milyon 670 bin duruşma yapıldı. Avukatların bu konudaki talepleri artıyor. Uygulamada yaşanan bazı sorunları bizimle paylaşıyorlar. Bu sorunların çözümü için çalışmalarımız devam ediyor. Elektronik tebligat da teknoloji kullanımı açısından önemli bir adım oldu. Bu kapsamda 213 milyon tebligat elektronik ortamda yapıldı.” dedi. Bu 213 milyon tebligatın tasarruf açısından 7 bin 500 ton kağıda denk geldiğini belirten Tunç, “Bu, 127 bin ağacın kesilmemesi anlamına geliyor. Yani bir ormanı kurtarmış olduk.” ifadelerini kullandı.

Tunç, Ceza İnfaz Kurumlarındaki güvenliğin sağlanmasında teknolojinin önemine dikkat çekti ve “Özellikle ACEP (Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu) bizim örnek olarak gösterdiğimiz, akıllı teknolojilerin ceza infaz sisteminde kullanılması projesidir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ödüller kazanan bir projemiz ve bu projeyi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. ACEP projesi kapsamında hükümlü ve tutukluların cezaevlerinden sesli ve görüntülü konuşma imkanlarını sağladık. Hükümlü ve tutuklular, yakınlarıyla görüntülü olarak konuşabiliyorlar.” şeklinde konuştu. Cezaevlerindeki e-doktor ve e-kantin sistemleri hakkında da bilgi veren Tunç, elektronik dilekçe, elektronik mektup, elektronik kütüphane ve elektronik kitap talebi uygulamalarına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

“SON 1 YILDA CEZAEVLERİNDE 12 BİN 809 KURS GERÇEKLEŞTİ”

Bakan Tunç, cezaevlerini birer eğitim merkezi olarak gördüklerini belirtti ve şunları söyledi: “Suçlunun ıslahı ve hükümlü ve tutukluların eğitimlerinin aksamaması için önemli önlemler aldık ve almaya devam ediyoruz. Şu anda cezaevlerinde 63 bin hükümlü ve tutuklu eğitim alıyor. İlkokul, ortaokul, lise, yüksek lisans, doktora seviyesinde eğitim alan hükümlülerimiz var ve 893 öğretmen cezaevlerinde görev yapıyor. 53 bin ortaokul-lise, 9 bin üniversite, 61 yüksek lisans, 21 doktora öğrencisi var. 39 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nde 1080 tutuklu ve hükümlü meslek eğitimi alıyor. Bu meslekleri öğrendikten sonra, infazları tamamlanıp cezaevlerinden çıktıklarında, suç işleyip cezaevine giren ve hiç meslek sahibi olmayan bir kişi, artık cezaevinden meslek sahibi olarak çıkıyor ve topluma karışıyor. Böylece topluma faydalı bir birey olarak toplumun içine dönüş yapıyor.” Son 1 yılda cezaevlerinde 12 bin 809 kurs düzenlendiğini ve bu kurslardan 158 bin kişinin eğitim aldığını belirten Tunç, 6 Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde 132 tutuklu ve hükümlünün eğitim aldığını söyledi. Tunç, suçlunun ıslahı konusunda İş Yurtlarına önem verdiklerini belirtti ve “403 ceza infaz kurumundaki 367 İş Yurtları Müdürlüğünde bugüne kadar 1700 atölye ve tesiste üretim gerçekleştirildi.” dedi.

394 CEZAEVİ KAPATILDI, 299 YENİ CEZAEVİ AÇILDI

Adalet Bakanı Tunç, bugüne kadar koşulları uygun olmayan 394 cezaevinin kapatıldığını, insan haklarına ve çağdaş ceza adalet sistemine uygun 299 cezaevinin hizmete açıldığını bildirdi. Şu anda cezaevlerinde bir yoğunluk olduğunu belirten Tunç, bu konuda çözüm bulma çabalarının devam ettiğini ifade etti. Tunç, Cezaevi Kurtarma Teşkilatına da değindi ve “Ceza İnfaz Kurumları Arama Kurtarma (CEKUT) personelimiz, ceza infaz kurumlarındaki personellerden oluşan arama kurtarma ekiplerimiz 393 kişiden oluşuyor ve bu sayı giderek artıyor. AFAD ile akredite olan bir kuruluşumuz. 6 Şubat depremlerinde de önemli bir görev üstlendiler. 41 kişiyi canlı olarak enkaz altından kurtarmayı başardılar.” şeklinde konuştu.

Konferansa, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği ile Avrupa Cezaevleri ve Islah Hizmetleri Kuruluşundan yetkililer ile farklı ülkelerden gelen akademisyenler ve yargı mensupları katıldı.