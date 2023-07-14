Adalet Bakanı Tunç'tan 'Af düzenlemesi'ne dair yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan TBMM Genel Kurulunda kabul edilen “af” düzenlemesine ilişkin açıklama geldi. Tunç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid 19 izninde olan hükümlülerin geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Af düzenlemesi'ne dair yeni açıklama

Bakan Tunç, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen “af” düzenlemesine ilişkin “Kabul edilen kanun teklifi bir ‘af’ düzenlemesi olmayıp, Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir” dedi.

Bakan Tunç Twitter hesabından TBMM Genel Kurulunda kabul edilen “af” düzenlemesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tunç paylaşımında, “Kabul edilen kanun teklifi bir “af” düzenlemesi olmayıp, Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir” ifadelerine yer verdi.

Tunç’un paylaşımının devamı şöyle:

“Kabul edilen teklife göre ayrıca; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak. Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak.

Kovid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek. Bu düzenleme, bir 'af' düzenlemesi değildir.

Af, cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Kabul edilen düzenleme ise Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir"

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