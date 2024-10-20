Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bir baba olarak şunu söylemek istiyorum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etmişti. Erdoğan, görüşmede, para için bebekleri yoğun bakımda tutup ölümlerine sebep olan yenidoğan çetesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bugün Karabük'te gazetecilerin sorularını cevapladı. 'Yenidoğan çetesi' soruşturması ile ilgili de konuşan Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti gerek kamu gerek özel hastanelerde bebek ölümlerine müsaade etmez." ifadelerini kullandı.

Tunç, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti." diye de ekledi.

47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 22 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

(Yenidoğan çetesi soruşturması) Tespit edilen suç kayıtları ve suçlar bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırma-soruşturmanın neticesinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Toplamda 22 kişi tutuklandı.

25 kişi hakkında da Adli Kontrol kararı verildi.

Soruşturmayı yürüten savcıyla ilgili bir tehdit durumu oldu. Onunla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Yargı mensuplarını kimse tehdit edemez.

Şu anda mahkeme iddianameyi değerlendiriyor. Sonrasında iddianamedeki iddialar, yargılanması istenen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak. Ama şu an bekleyeceğiz.

"BİR BABA OLARAK ŞUNU İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Bir baba olarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti gerek kamu gerek özel hastanelerde bebek ölümlerine müsaade etmez.

Ünvanlarıne olursa olsun bunlar bebeklere yönelik ihmal suretiyle de olsa bunun hem idari soruşturmasını sonuna kadar yaparız hem de yargı gerekli soruşturmayı yapar ve yargı önüne koyar.

"NE GEREKİYORSA YAPILACAK"

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti.

Önümüzdeki günlerde iddianameyi değerlendirme hususunu hep birlikte takip edeceğiz.

Kamuoyu bu iddialarla ilgili suçlanan kişileri de görmüş olacak. Temennimiz bu sürecin hızlanması.