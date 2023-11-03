Adalet Bakanından Dilan Polat ve Engin Polat açıklaması

Hürriyet'in sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kara para aklama, vergi kaçakçılığı iddialarıyla gözaltında olan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında açıklama yaptı.

Bakan "Yargıya yönelik rüşvet ve bunun gibi iddiaların gündeme gelmesinden herkes rahatsız olur. Özellikle yargının bu tür iddialara en uzak kurum olması gerekir. En küçük iddia araştırılmalı ve üstüne de gidilmeli. 24 bin hâkim-savcı ve baktıkları milyonlarca dosya var. Bu durum evlerine dosya götürüp, gece gündüz dürüstçe çalışan hâkim ve savcıyı töhmet altında bırakacak bir kampanyaya dönüştürülmemeli. Yargı bağımsızdır ve kararlarını tarafsız olarak verir. Rüşvet çarkı varsa suçtur. Her iddiayı HSK zaten inceliyor. Ceza verilenler var. Son günlerde 'yargıda çürümüşlük var, MİT raporu var, durum felaket' diye yargıyı yıpratmaya ve adalete güveni sarsmaya yönelik birtakım tutumlar var. Yargı çetelerin, uyuşturucu suçlularının ve yanlış yapanların üzerine kararlılıkla gidiyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Geciken adalet, adalet değildir.” ifadelerini kullandı.

“MASAK'IN RAPORU VAR”

Polat çiftine soruşturmaya yönelik bakan şunları söyledi:



MASAK'ın raporu var. Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin malvarlıklarına tedbir konuldu.

Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim. Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak.

NELER OLDU?

Güzellik merkezi ve bakım ürünleri firmaları sahibi Dilan Polat ve Engin Polat, bir süredir yaşadıkları lüks hayatla Türkiye’nin gündemindeydi. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) ve vergi müfettişlerinin hazırladığı rapor, şaşalı yaşamın perde arkasını ortaya çıkardı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar üzerine Polat çiftiyle ilgili soruşturma başlattı. “Resmi belgede sahtecilik” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” suçları kapsamında başlatılan soruşturmada Polat çiftinin mal varlıklarına el konuldu.

Polis ve müfettişlerin incelmelerinde, şirket merkezlerindeki mali defterler, dijital kayıt cihazları ve çiftin telefonlarına savcılık kararıyla el konuldu.

GÖZALTI KARARI

İncelemeler devam ederken, Dilan, Engin Polat ve 12 kişi için gece gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın MASAK ön inceleme raporunda yer alan “Tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu, bahse konu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edilmiştir.” tespiti üzerine çıkarıldığı öne sürüldü.

Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.