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Adalet Bakanlığı'ndan personeline 26,5 TL giysi yardımı

Adalet Bakanlığı’nın kadrolu personeline 26,5 TL giysi yardımı yapması Meclis gündemine taşıyan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adalet Bakanı Bozdağ’a, “Personelinizin 26,5 TL ile hangi giysiyi alması beklenmektedir?” sorusunu yöneltti.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 12:26
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Adalet Bakanlığı'nın personeline 26,5 TL'lik giysi yardımı Meclis gündeminde

Adalet Bakanlığı'ndan personeline 26,5 TL giysi yardımı
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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adalet Bakanlığı’nın kadrolu personeline 26,5 TL giysi yardımı yapması ile ilgili Adalet Bakanı Bozdağ’a, “Personelinizin 26,5 TL ile hangi giysiyi alması beklenmektedir?” diye sordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması talebi ile TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, ekonomik krize ve yüksek enflasyona bağlı olarak fiyatların fahiş bir şekilde yükselmesinin çalışanların maaşlarını her geçen gün erittiğini vur

“BU PARANIN YÖNETMELİĞE AYKIRI OLARAK NAKDİ OLARAK YATIRILMASININ GEREKÇESİ NEDİR?”

Sağlık Bakanlığı’nın hekim ve personellerin IBAN'ına 38 TL giyim ihtiyacı yardımı yatırmasının ardından Adalet Bakanlığı’nın da kadrolu personeline 26,5 TL tutarında giyim yardımı ödemesi yaptığını kaydeden Bulut, şöyle devam etti: Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde “Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz. Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz. Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden ölçüsüne göre kurumca diktirilir” denilmektedir. Ancak, yönetmeliğe aykırı olarak personele nakdi ödeme yapılmıştır.

CHP’li Bulut, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

  • Personelinizin 26,5 TL ile hangi giysiyi alması beklenmektedir?
  • Personele ödenen 26,5 TL hangi kriterlere göre belirlenmiştir?
  • Giysi yardımı tutarı hesaba yatırılmadan herhangi bir piyasa araştırması yapılmış mıdır?
  • Bu paranın yönetmeliğe aykırı olarak nakdi olarak yatırılmasının gerekçesi nedir?
  • Bakanlığınız toplam kaç personele, ne kadar giyim yardımı yapmıştır?
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