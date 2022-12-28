Marmaris'te denize sıfır yapılan doğa katliamında Danıştay kararını verdi. Adalet budur

Marmaris Kent Konseyi’nce, Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Sinpaş Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Marmaris Kızılbük Resort Otel ve Devremülk” projesine verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali için açılan dava geçtiğimiz Temmuz ayında görülmüştü. Mahkemenin, ÇED Gerekli Değildir Kararının iptali yönünde verdiği karar Danıştay tarafından onanarak kesinleşti.

"İDARİ VE MÜLKİ İDARELERİN SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Muğla Gazetesi'nden Beritan Yücel'in haberine göre, Marmaris Kent Konseyi'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022 yılını tamamlamadan güzel haberi Danıştay 6. Hukuk Dairesi'nden aldık. Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin Sinpaş/Kızılbük ÇED Gerekli Değildir Kararının iptali yönünde verdiği karar Danıştay tarafından onanarak kesinleşti. Şimdi idari ve mülki idarelerin sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz.2023'ün güzelliklerle dolu, adaletin tesis edildiği bir yıl olması dileği ile.

"Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 04.08.2022 tarihinde Kızılbük Termal Resort projemiz için verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir" kararının Muğla 3. idare Mahkemesi tarafından iptal edildiği açıklanmıştır. İlgili mahkeme kararı Danıştay tarafından onanmıştır. Bununla birlikte ilgili mahkeme kararı sonrasında, Şirketimiz eş zamanlı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde ÇED sürecini başlatmıştır, ÇED süreci halen devam etmektedir. ÇED sürecine ilişkin bilgilendirmeler KAP' da 16.08.2022 tarihinde yayınlamış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında yapılmıştır. Bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerde bağlı bulunduğu kanunlara, mevzuatlara ve çevresel faktörlere aykırı olan hiçbir işin veya eylemin içinde bulunmayan Şirketimizin bu projede de tüm yasal gereklilikleri yerine getirdiğini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak isteriz." Kaynak: Danıştay, Sinpaş'ın devremülk projesine verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptalini onadı