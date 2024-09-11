Adalet yok dedi adliye önünde aracını yaktı. Gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adalet yok dedi adliye önünde aracını yaktı. Gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önüne aracıyla gelen bir şahıs, cadde ortasında otomobilinden inerek aracını ateşe verdi. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Gözaltına alınan şahıs, “Adalet olmadığı için yaktım” dedi.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önüne 34 GPR 100 plakalı aracıyla gelen şahıs aşağıya indi. Sürücü aracını ateşe verdi. Araç kısa sürede alev topuna döndü.

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İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Arabasını adliye önünde yakan ve ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan şahıs, “Adalet olmadığı için. Ben yurtdışından geliyorum, benim başıma bir olay gelmiş. 2 sene kesilmiş cezam var. Başıma gelen olayları anlatıyorum, inanmıyorlar” dedi.

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