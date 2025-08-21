Adalı'dan TFF ve MHK'ya ziyaret: 'Onlar da kabul etti'

Kaynak: Haber Merkezi
Adalı'dan TFF ve MHK'ya ziyaret: 'Onlar da kabul etti'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile zirve yapan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, görüşmenin detayları paylaştı.

TFF yönetimi ile Riva'da bir araya gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "TFF ve MHK ile faydalı bir görüşme yaptığımıza inanıyorum. Geçtiğimiz sezondan gelen sıkıntıları, daha ilk maçta yaşadığımız sıkıntıları dile getirdim." dedi.

14.jpg

Adalı konuşmasının devamında, "Hakemlere olan güvenimizi de söyledim. Maçın önemli anlarını seyrettik, dinledik. Haklı olduğumuzu kendileri de kabul etti." ifadelerini kullandı.

Transfer süreci ile ilgili de bilgi veren Serdal Adalı, "Önümüzdeki hafta içi eksik bölgelerimize de transferlerimizi yapacağız." şeklinde konuştu.

Son Haberler
Robot devrimi! İnsan gibi düşünen makineler yarış pisti
Robot devrimi! İnsan gibi düşünen makineler yarış pisti
55 yaşındaki kadının feci ölümü! Sahipsiz köpeklerden kaçıyordu
55 yaşındaki kadının feci ölümü! Sahipsiz köpeklerden kaçıyordu
Altın alacaklar dikkat! Görünüşü çeyrek altına çok benziyor, bunu bozdurmak neredeyse imkânsız
Altın alacaklar dikkat! Görünüşü çeyrek altına çok benziyor, bunu bozdurmak neredeyse imkânsız
Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için beklentisi büyük!
Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo için beklentisi büyük!
CHP Aksaray’da değişim rüzgarı: Nurten Altınkaya Elyiğit merkez ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı
CHP Aksaray’da değişim rüzgarı: Nurten Altınkaya Elyiğit merkez ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı