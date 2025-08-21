Adalı'dan TFF ve MHK'ya ziyaret: 'Onlar da kabul etti'

TFF yönetimi ile Riva'da bir araya gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "TFF ve MHK ile faydalı bir görüşme yaptığımıza inanıyorum. Geçtiğimiz sezondan gelen sıkıntıları, daha ilk maçta yaşadığımız sıkıntıları dile getirdim." dedi.

Adalı konuşmasının devamında, "Hakemlere olan güvenimizi de söyledim. Maçın önemli anlarını seyrettik, dinledik. Haklı olduğumuzu kendileri de kabul etti." ifadelerini kullandı.

Transfer süreci ile ilgili de bilgi veren Serdal Adalı, "Önümüzdeki hafta içi eksik bölgelerimize de transferlerimizi yapacağız." şeklinde konuştu.