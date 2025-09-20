Adaylıktan çekilmişti, statta böyle karşılandı

Fenerbahçe'nin başkan adaylığından geçtiğimiz günlerde çekilen Hakan Bilal Kutlualp, kongre üyeleri tarafından ilgiyle karşılandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda kongre üyelerinin konuşmalarıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulübün başkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçime kısa süre kala Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp stada geldi.

Saha kenarından tribüne çıkan Kutlualp'e kongre üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Saran destekçisi üyeler tarafından "Fenerbahçe seninle gurur duyuyor" tezahüratları yapılan Hakan Bilal Kutlualp, daha sonra protokol tribününe çıktı.

