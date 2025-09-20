Fenerbahçe kongresinde kriz çıktı! Ali Koç için öyle bir şey söyledi ki...

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarıştığı olağanüstü kongrede tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yarın yapılacak olan seçim öncesi söz alan kongre üyeleri, konuşmalar yapıyor. Bu doğrultuda söz alan Necati Çağlan Erim'in yaptığı konuşmanın ardından gerginlik çıktı.

"KULÜBE ÇÖKEN ZİHNİYETİ GÖNDERMEMİZ LAZIM"

Son derece gergin geçen genel kurulda söz alan kongre üyelerinden Necati Çağlan Erim, "Biz tekrardan başkan değiştirecek bir kudrete sahibiz. Ama bunu önce 7 yıldır başarısızlıkla kulübe çöken zihniyeti göndererek başlamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Ne yaptın sen Dusan Tadic! Ortalık yıkıldı: Bütün herkes onu konuşuyor

Anderson Talisca'nın dünyası başına yıkıldı! Tam bir yıkım: Hakkında öyle bir karar çıktı ki...

"SEN KİMSİN, TERBİYESİZ"

Sadettin Saran'ı destekleyen Necati Çağlan Erim'in Ali Koç için kullandığı "Kulübe çöken zihniyet" ifadesi sonrası devreye giren divan kurulu, "Çöken kelimesini hemen geri al!" çağrısında bulundu. Erim'in Özür dilememesi üzerine arka taraftan "Sen kimsin", "Terbiyesiz", "Hemen özür dile" sesleri yükseldi.

Ali Koç ve Sadettin Saran'dan genel kurul öncesi flaş görüntü!

Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Buruk Kızılhan'dan Galatasaray'a salvolar

Fenerbahçe'nin kasasını boşaltıp gitmişti! Benfica'dan Jose Mourinho için akıl dolu madde: "Ali Koç neden yapmadı"

Fenerbahçe kongresine Aziz Yıldırım damgası!

Fenerbahçe kongresinde Galatasaray'a Eintracht Frankfurt göndermesi!