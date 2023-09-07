Adam sırasına geçmek deyiminin anlamı nedir?

Adam sırasına geçmek deyiminin anlamı nedir? Adam sırasına geçmek deyimiyle ne anlatılmak isteniyor?

Adam sırasına geçmek deyiminin anlamı nedir?

Adam sırasına geçmek deyiminin anlamı: Toplumda kendisine daha önce değer verilmezken, artık kendisine önem ve değer verilir olmak.

Toplumda kendisine daha önce değer verilmezken, artık kendisine önem ve değer verilir olmak anlamlarına gelen bir deyimdir. Değer verilmeyen kişilerin herhangi bir nedenle ya da toplumda önemli görülen bir vesileyle değer görmesi anlamındadır.

Adam Sırasına Geçmek (girmek) deyiminin örnek cümle içinde kullanımları:

- Yavaş yavaş o da adam sırasına geçiyor.

- Artık beni de adam sırasına koyabilirsiniz.

- İçimizden sadece seni adam sırasına koyup arkandan gidebiliriz.

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