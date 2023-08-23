Adam sormakla alim olur atasözü ne demek?

Adam sormakla alim olur atasözünün anlamı: Sorup öğrenmek, bilgili olmanın yollarından biridir.
İnsanlar bilmediklerini sorup öğrenmelidirler. Bu yüzden bilgimizi, kültürümüzü arttırmak için çok okumalı, sorup araştırmalıyız.
Adam sormakla alim olur atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı…
Adam sormakla alim olur atasözünün anlamı: Sorup öğrenmek, bilgili olmanın yollarından biridir.
İnsanlar bilmediklerini sorup öğrenmelidirler. Bu yüzden bilgimizi, kültürümüzü arttırmak için çok okumalı, sorup araştırmalıyız.