Adam sormakla alim olur atasözü ne demek?

Adam sormakla alim olur atasözünün anlamı: Sorup öğrenmek, bilgili olmanın yollarından biridir.

İnsanlar bilmediklerini sorup öğrenmelidirler. Bu yüzden bilgimizi, kültürümüzü arttırmak için çok okumalı, sorup araştırmalıyız.