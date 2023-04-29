Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Fedakarlık öyküsü

TV 100’ün gece haberlerinde Adana’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bilinmeyen hikayesi anlatıldı. Hikayenin ardında ise belki de Türkiye tarihinde ilk kez bir kamu ihalesini tamamlama pahasına zararına yapan MET-GÜN İnşaat şirketi var.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Fedakarlık öyküsü

tv100'ün gece haberlerini sunan Gökhan Taşkın, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ardındaki bilinmeyen "fedakarlık öyküsünü" anlattı. O fedakarlık öyküsünün ardında ise belki de Türkiye tarihinde ilk kez bir kamu ihalesini tamamlama pahasına zararına yapan MET-GÜN İnşaat şirketi var.

2016'da yapımına başlanan köprü 1700 metre uzunluğunda, 130 metre çapında döner kavşaklar ve 4,1 km uzunluğunda bağlantı yolları içeriyor.

Bisiklet, araç, metro ve yaya yolu içeren köprü, Türkiye'nin en büyük 4. köprüsü olma özelliğini taşıyor. Şimdi gelelim bu köprünün içinde barındırdığı fedakarlık öyküsüne.

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün temeli 2016'da dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından atıldı.

2019'da Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Zeydan Karalar, "belediyenin bütçesi yok" diyerek köprü inşaatını durdurdu.

2020'de devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan girdi. Projeyi Ulaştırma Bakanlığına devretti.

FEDAKARLIK ÖYKÜSÜ BAŞLIYOR

İşte "fedakarlık öyküsü" burada başladı. İnşaatında 4,5 Eyfel kulesi yapılacak kadar demir-çelik kullanılan köprünün geçmişe yönelik hak edişlerini inşaatı yapacak MET-GÜN firması alamamıştı.

İnşaatın temeli atıldığında fiyatı 1.7 lira olan demir neredeyse 10 kat zamlanmıştı.

Tüm bu hak edişleri bir kenara bırakan MET-GÜN İnşaat, aradaki pandemi dönemine rağmen, iş gücünü ve demir-çelikte oluşan fiyat farkını bile geride bırakarak işe devam etti.

1 milyar 350 milyon liraya mal olan köprünün bugünkü maliyeti ise yaklaşık 5 milyar lira. Türkiye Cumhuriyeti'nde belki de ilk kez, bir kamu ihalesinde devlet kar etti.

ADANA'NIN GERDANLIĞI

Gökhan Taşkın bunu şu sözlerle ifade etti: "Türkiye'nin en uzun 4.köprüsünü yapan devlet, bir taraftan Türkiye'nin en karlı köprüsünü yaptı. Kar etti devletti. Adana'nın gerdanlığı öylesine bir emek ürünü ki, müteahhitlik, mimarlık, işçilik açısından dört dörtlük bir köprü"

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