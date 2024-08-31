Adana Demirspor Galatasaray ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın hakemi Kadir Sağlam.

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak. Eşi İngiltere'de doğum yaptığı için izin alan Gabriel Sara da yok.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Adana'da sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Galatasaray'ın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Jelert, Kerem Demirbay, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Barış, Mertens, Icardi

Adana Demirspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Eren, Manev, Semih, Gravillon, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf, Alioui, Barasi, Aimbetov.