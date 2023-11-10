Adana Demirspor maçı öncesi İsmail Kartal'a net uyarı! Gerçekleri görmeli!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. haftasında Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi. Spor yazarı Ömer Üründül, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Üründül'ün yazısından bir bölüm:

"Dönen topları Fenerbahçe toplarken, rakibi baskı altındayken İsmail Kartal yanlış bir değişiklik yaptı.



Umut Nayir'le çift santrfora dönüp Crespo'yu çıkarınca Ludogorets rahatladı. Hem baskıdan kurtuldu hem pozisyon vermedi hem de 2. golü bularak maçı bitirdi.



İsmail Kartal'ın artık gerçekleri görmesi gerekir. Tadic her zaman söylediğim gibi fizikten düştü, yürüyerek oynuyor. Szymanski'de düşüş var.



En önemlisi İsmail Yüksek'te düşüş başladı. Dzeko'yu da oynatmayarak kuvvetlendiremezsin.



Kartal, Adana Demirspor maçından sonra milli takıma gitmeyen oyuncularına izin vermeyerek kondisyon yüklemeli."