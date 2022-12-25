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Montella: Çok büyük fedakarlıkların yapıldığı bir maçtı

Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, "Zor şartlarda böyle bir galibiyet almak çok çok memnuniyet verici." dedi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:12
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Adana Demirspor teknik direktörü Montella: Çok büyük fedakarlıkların yapıldığı bir maçtı

Montella: Çok büyük fedakarlıkların yapıldığı bir maçtı
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Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularına teşekkür etti.

Maçı istedikleri gibi tam olarak bitiremediklerini ancak takımın performansından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Montella, şunları kaydetti:

"Oyuncularım sonuna kadar takım halinde skoru korumayı başardı. Genellikle bu tür maçlar çok zor oluyor. Böyle bir galibiyet almak çok memnuniyet verici. Aslında çok büyük fedakarlıkların da yapıldığı bir maçtı. Takımımız takvime bakarsak 72 saat bile geçmeden tekrardan maç oynamak zorunda kaldı. Tabii ki zor şartlarda böyle bir galibiyet almak çok çok memnuniyet verici."

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Y,ç
25.12.2022 17:24
Bütün firmaların bu uygulamaya geçmesi gerekiyor.islamiyete yakışan bir hareket başlatan firmaya cani gönülden teşekkür ediyorum.  
 
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