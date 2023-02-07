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Vincenzo Montella: İnsanlara iyi olduğuma dair güvence vermek istedim. Adana Demirspor takımı da iyi

Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kendisinin ve takımının durumunun iyi olduğunu, kulübünün takımı başka bir şehre aldığını belirtti.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 00:25
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Adana Demirspor teknik direktörü Montella'dan deprem açıklaması

Vincenzo Montella: İnsanlara iyi olduğuma dair güvence vermek istedim. Adana Demirspor takımı da iyi
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İtalyan teknik adam, Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde, Türkiye'de Adana'yı da etkileyen deprem felaketlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Montella, İtalya'dan kendisinin durumunu merak edenlere ilişkin bir video mesaj paylaşarak, "İnsanlara iyi olduğuma dair güvence vermek istedim. Adana Demirspor takımı da iyi. Pek çok futbolcumuzun ailesi etkilenmiş durumda. Neyse ki kulüp, hepimizi ailelerimizle beraber başka bir şehre transfer ediyor. Bunlar gerçekten zor zamanlar. Bu hadiseden etkilenen insanlara yakınlığımı belirtmek isterim. Bu gerçekten üst düzey bir drama. Gerçeküstü bir durum. Bundan etkilenen tüm aileler için dua ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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