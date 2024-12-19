Adana Demirspor Türkiye Kupası’na veda etti

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a 2-0 kaybetti ve kupadan elendi. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada ve 90+5. dakikada Okan Derici kaydetti.



Adana Demirspor'da İzzet Çelik 59. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda grupa aşamasına kalmayı başarırken, Adana Demirspor kupaya 5. turda veda etmiş oldu.



Günü ilk eşleşmesinde bir diğer Süper Lig ekibi Hatayspor da TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'a 1-0'lık sonuçla elenerek şaşkınlık yaratmıştı.