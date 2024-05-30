Adana Demirspor'da 2 yıldız daha serbest kaldı

Süper Lig’in güçlü takımlarından Adana Demirspor, iki önemli oyuncusunun ani ayrılığıyla sarsıldı. Takımın başarılı oyuncuları Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı olarak sonlandırdı.

Bu sezon içerisinde mali sıkıntılar nedeniyle benzer ayrılıklar yaşayan Adana Demirspor, bu kez de iki değerli futbolcusunu kaybetti.

Bu sezon takımın önemli dinamiklerinden olan Dorukhan Toköz, 25 maçta forma giyip 1 asist yaparken; Yusuf Erdoğan ise 40 maçta 7 gol ve 4 asist ile takımına katkı sağladı.