Adana Demirspor'da taraftarla kavga eden Ndiaye yeni takımına imzayı attı

Kızılyıldız, Cherif Ndiaye ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada bonservis bedelinden bahsedilmese de Sırbistan ekibinin bu transfer için Adana Demirspor'a 1.4 milyon Euro ödediği iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Adana Demirspor'da taraftarla kavga eden Ndiaye yeni takımına imzayı attı

Editör: Barış Atakan

Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız Adana Demirspor forması giyen Cherif Ndiaye’yi kadrosuna kattı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, Cherif Ndiaye ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

1.4 MİLYON EURO KAZANACAKLAR
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cherif Ndiaye'nin transferinden 1.4 milyon Euro kazanacaklarını söylemişti.

TARAFTARLA KAVGA ETMİŞTİ
Ndiaye geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor’un Konferans Ligi play-off turunda elenmesinin ardından bir taraftarla sosyal medyada kavga etmişti.

PERFORMANSI
Adana Demirspor formasını 20 maça çıkan Senegalli golcü bu maçlarda 13 gol, 4 asistlik katkı verdi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Son Haberler
Norveç ve İsviçre'ye sığınma başvurularında rekor artış Dünya
Norveç ve İsviçre'ye sığınma başvurularında rekor artış
Taşköprü'de bir araç aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya döndü Güncel
Taşköprü'de bir araç aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya döndü
LPG zammı pompaya yansıdı Ekonomi
LPG zammı pompaya yansıdı
Okullar açılıyor bulaşıcı hastalıklar kol geziyor. Uzmanlar uyarılarını sıraladı Sağlık
Okullar açılıyor bulaşıcı hastalıklar kol geziyor. Uzmanlar uyarılarını sıraladı
Nijer hava sahasını yeniden açtı Dünya
Nijer hava sahasını yeniden açtı
CNN Türk spikerinin gafı Sivasspor'u çıldırttı: Hadsiz yayın için özür dileyin Spor
CNN Türk spikerinin gafı Sivasspor'u çıldırttı: Hadsiz yayın için özür dileyin
Ellerini kollarını sallayarak gelip uçak ile geri dönüyorlar. Bilet paralarını Türk halkı ödüyor Güncel
Ellerini kollarını sallayarak gelip uçak ile geri dönüyorlar. Bilet paralarını Türk halkı ödüyor