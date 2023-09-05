Adana Demirspor'da taraftarla kavga eden Ndiaye yeni takımına imzayı attı

Kızılyıldız, Cherif Ndiaye ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada bonservis bedelinden bahsedilmese de Sırbistan ekibinin bu transfer için Adana Demirspor'a 1.4 milyon Euro ödediği iddia edildi.