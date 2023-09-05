Adana Demirspor'da taraftarla kavga eden Ndiaye yeni takımına imzayı attı

Editör: Barış Atakan
Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız Adana Demirspor forması giyen Cherif Ndiaye’yi kadrosuna kattı.
3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, Cherif Ndiaye ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
1.4 MİLYON EURO KAZANACAKLAR
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cherif Ndiaye'nin transferinden 1.4 milyon Euro kazanacaklarını söylemişti.
TARAFTARLA KAVGA ETMİŞTİ
Ndiaye geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor’un Konferans Ligi play-off turunda elenmesinin ardından bir taraftarla sosyal medyada kavga etmişti.
PERFORMANSI
Adana Demirspor formasını 20 maça çıkan Senegalli golcü bu maçlarda 13 gol, 4 asistlik katkı verdi.