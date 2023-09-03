Adana Demirsporlu Ndiaye taraftarla sosyal medyada kavga etti

Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Genk ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta 2-1 mağlup olan temsilcimiz kendi evinde rakibini 1-0 mağlup etti ve maçı uzatmalara götürdü. Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca karşılaşmada penaltılara geçildi. Penaltı atışlarında Belhanda’nın penaltısını kaçırması sonucu Adana Demirspor 5-4 mağlup olarak Konferans Ligi’nde gruplara kalamadı.

Adana Demirsporlu futbolcu Cherif Ndiaye maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ”başardıklarımızla her zaman başımız dik yürüyeceğiz sizinle gurur duyuyorum @adskulubu . tek aşk” ifadelerine yer verdi.

Senegalli futbolcunun bu paylaşıma yorumda bulunan bir taraftar ise “ilk dakikalardaki o pozisyonu gol ile sonuçlandırsaydın kalecinin ayağına çarpmamasını sağlayıp üstten vursaydın şuan kura çekimini izlerdik” dedi.

Gelen bu yorum karşısında sinirlerine hakim olamayan 27 yaşındaki golcü ise taraftara “çeneni kapat ve gel benden daha iyisini yap” cevabını verdi.