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Akintola: Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyorum

Adana Demirspor'dan Akintola depremi anlattı. Akintola, Türkiye'den ayrılmayı düşünmediğini vurguladı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 16:15
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Adana Demirspor'un yıldızı depremi anlattı

Akintola: Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyorum
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Adana Demirspor'un Nijeryalı yıldızı David Akintola, ülkesinin basınına konuştu.

Deprem anında yaşadıklarını anlatan 27 yaşındaki oyuncu, o anları şöyle açıkladı:

"HİÇ YAŞAMAMIŞTIM"

-Şu anda çok korkutucu çünkü ölü sayısı artıyor. Kulübümün bulunduğu şehir aslında depremden çok etkilenmedi. Hayatımda bunu hiç yaşamamıştım. İnsanların hayatlarını korumak için kaçtıklarını televizyondan gördüm. Adana da evini kaybeden insanlarla dolu ama güvende kalmamız için çaba gösteriliyor ve bir an önce bunun bitmesi için dua ediyoruz."

"DONDURUCU SOĞUK VAR"

-Hayatta kalanların ise yaşam durumu iyi değil. Pencereden dışarı baktığımda hayatta kalanların battaniyelere sarıldıklarını ve bir ateşin etrafında kendilerini ısıtmaya çalıştıklarını görüyorum.

Çünkü burada dondurucu bir soğuk var. Deprem anında duvar deliniyor zannettim. Pencerenin yanında durdum, kaçmak zorunda kalırsam diye.

Sonrasında kulüpten aradılar ve güvende olduğumuzu, panik yapmamamız gerektiğini söylediler. Şu anda planım güvende kalmak. Lig bir süre ertelendi.

Ayrıca Türk hükümeti olağanüstü hal ilan etti, bu yüzden evdeyim. Ama yine de antrenmanlarımı yapıyorum.

"AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

-Sadece korku içinde yaşıyoruz ve bu durumun geçmesi için dua ediyoruz. Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyorum. Önümüzdeki sezon sonuna kadar sözleşmem var. Türkiye'de oynamayı seviyorum ve burada oyuncu olarak her şeyin iyi gitmesinden dolayı mutluyum.

Depremde göçük altında kalan sporcular, kadınlar ve diğer insanlar umarım bir an önce kurtarılır. Ayrıca depremde yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum. Bizim için dua edin. Bu felaketin üstesinden gelmek için dualarınıza ihtiyacımız var.

Onyekuru da güvende.Onunla burada birlikte oynadığım için çok mutluyum."

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