Adana Demirspr PSG'nin yıldızıyla anlaştı

Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Adana Demirspor'dan flaş bir hamle geldi.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Adana Demirspor, PSG'de oynayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Edouard Michut için harekete geçti.
Haberin detayında Akdeniz temsilcisinin genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için kulübü ile anlaştığı öğrenildi.
Kariyerinde toplam 49 karşılaşmaya çıkan Edouard Michut 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Edouard Michut, kariyerinde Sunderland ve PSG forması giydi.