Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı

İşaret ettiği yer sallanan Prof. Şener Üşümezsoy Adana Kozan'daki 5.7'lik depremin ardından bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı ve riskli bölgeleri harita üzerinde gösterdi.

Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı

YENİÇAĞ – Özel Haber / Merve KIZILALP

Deprem Profesörü Adana Kozan’da gerçekleşen 5.7’lik depremin ardından yeni riskli bölgeleri Yeniçağ’a açıklamıştı.

Riskli bölgeler olarak Saimbeyli ve Feke fay hattını işaret eden Şener Üşümezsoy Adana Kozan'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki hareketliliği harita üzerinden paylaştı.

Üşümezsoy haritadaki noktaları işaretleyerek “Adana Kozan’da olan 5.7’lik depremin oluşmasıyla Adana çevresinde depremin şiddetinin dağılımını aşağıdaki haritada görmekteyiz. Bu bize bölgedeki depremin şiddetini yüksek gösteren, deprem açılısından olumsuz bölgeleri göstermektedir. Bir nevi zemin testi gibi fayların davranışı göstermektedir.” dedi.

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"SAİMBEYLİ – FEKE FAYINDA STRES YÜKLENDİ"

Üşümezsoy son depremin şimdi ise batıdaki Adana Havzasına giren Saimbeyli, Feke fayına stres yüklediğini belirtti. Buradaki kırılma mekanizmasının aynı fayın iki gün içinde kırılmasının Kahramanmaraş bölgesinin sabit kalması dolayısıyla güneydeki bölgenin doğuya gittiğini ve kuzeydeki bölgenin ise batı ve güneybatıya döndüğüne işaret etti. Stres yüklenen yeni fayın bu fay olduğunun altını çizdi.

Durumun daha kolay anlaşılabilmesi için bir harita paylaşan Üşümezsoy haritayı tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

AYNI DURUM 1998’DE DE CEYHAN DEPREMİ İLE YAŞANDI

Depremden önce 2020 yılında yaptığım bu haritada gösterdiğim fay kuşağı Kozan – Saimbeyli – Feke fay kuşağında olan bir depremdir. Bu harita üzerine 4 fay eklendi. Son deprem de bu faylardan birinde gerçekleşti. Kozan’daki bu fayı çözümleyebilmek için fayı güneydoğuya doğru uzatılarak Adana Havzasına doğru ilerlediği görülmüştür. Aynı pozisyonda olan Ceyhan’da da 1998 yılında deprem olmuştur.

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