Adana Feke’deki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Adana Feke’deki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 7 helikopter, 2 uçak ve 20 arazözle yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Feke'ye bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, vatandaşların ihbarı üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Feke Orman İşletme Şefliği ekiplerini harekete geçirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Yangına 7 helikopter ve 2 uçakla havadan, 20 arazözle ise karadan müdahale edildi.

Çok sayıda orman yangın ekibi ve köylünün de katıldığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın sonucunda 10 hektarlık alan zarar gördü.

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