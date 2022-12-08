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Adana polisinden alkollü sürücüye 'üfleme' dersi

Adana’nın Kozan ilçesinde 12 farklı noktada huzur güven uygulaması gerçekleştiren Kozan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri alkollü sürücülerle sabır sınavı verdi. 215 promil alkollü çıkan bir sürücü ise alkolmetreyi üfleyemeyince polisler sabırla önce üfleme dersi verdi, ardından aracını bağlayıp cezai işlem uyguladı. Alkollü sürücü ile polis arasında yaşanan alkolmetre üfleme anları ise kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 06:23
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Adana polisinden alkollü sürücüye 'üfleme' dersi

Adana polisinden alkollü sürücüye 'üfleme' dersi
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Kozan’da 12 farklı noktada yapılan “Kozan Huzur ve Güven” uygulamasında polis ekipleri kural ihlali yapan sürücülere geçit vermedi. Kozan ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler kentin farklı noktalarında ehliyet, Genel Bilgi Toplama, alkollü ve şüpheli araç üzerine uygulama yaparak alkollü araç sürücüleri ile sabır sınavı verdi. Uygulama noktasından kaçmak isteyen sürücüler ise polislerin dikkatinden ile kaçamadı.

251 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKAN SÜRÜCÜNÜN ALKOLMETRE İLE SINAVI

Polis noktasında durdurulan 01 D 7472 plakalı araç sürücüsü R.G ise önce aracı kullanmadığını iddia etti, araçta bulunan arkadaşının doğruyu söylemesi ile gerçek ortaya çıkarken alkolmetreyi arkadaşının üflemesini istedi. Polisi ikna edemeyen R.G. trafik ekiplerinin alkol kontrolünden kaçamadı. Dakikalarca polislere alkolmetreyi üflememek için güçlük çıkaran sürücüye trafik ekipleri sabırla üfleme dersi verdi, ardından sürücüye alkolmetreyi üfletti. İlginç anların yaşandığı olayda sürücü 251 promil alkollü çıkarken olay yerine gelen sürücünün yakınları ile aracı otoparka çektirmemek konusunda polisle gerginlik yaşandı. R.G’nin aracı bağlanarak otoparka çekilirken, sürücü adli işlemler için ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan uygulama noktalarında ön cam filmi olan araçların can filmleri sökülürken alkollü araç sürücüleri ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Uygulama noktalarında 276 araç sorgusu, 792 şahıs sorgusu yapılırken, 16 iş yeri, 18 park bahçe denetlendi. Denetimlerde 12 araca 28 bin 595 TL idari para cezası uygulandı. İki araç trafikten men edildi. Araçlarda yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 72 kuru sıkı fişeği, 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. (İHA)

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﻿Adana polisinden alkollü sürücüye 'üfleme' dersi
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