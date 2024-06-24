Adana sıcaklarına Afrikalılar bile hayret etti. Adana Afrika’dan çok sıcak. Adanalılar Afrika’ya gelsin

Yaz aylarının gelmesiyle Adana kavrulmaya başladı. Kozan’da nem ile birlikte hava sıcaklığı 50 dereceye ulaştı.

Adana’da yaşayan Afrikalı kökenli vatandaşlar bile sıcağa şaşırdı. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'dan Türkiye'ye eğitim için İstanbul’a geldiğini söyleyen Abdülşükür Maiga Afrika’nın Adana kadar sıcak olmadığını söyledi.

Adana’daki sıcaklara hayret eden Abdülşükür Maiga nemin çok olduğunu ve vurduğunu belirtti.

Maiga şu açıklamaları yaptı:

Batı Afrika’dan Burkina Faso’dan geldim. Adana çok sıcak bizim o taraftan da sıcak. Felaket bir nem var. Burada gecede sıcak gündüzde çok sıcak. Türkiye’ye eğitim için geldim. Sonra ticarete atıldım. Eşim Adanalı. Adana çok sıcak ama insanları çok sıcaklı ve iyi insanlar.

Sıcağına girmeyelim. Afrika çok büyük Sahraya doğru gittikçe çok sıcak oluyor. Sahra'da sıcaklık 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Oranın 60 derecesi ile buranın 50 derecesini kıyasladığımız zaman burası daha sıcak . Çok nem var. Adanalıları Afrika’ya bekleriz. Kozan’ı da çok güzel bulduk. Burada ailemizle tatile geldik.

AKILLARA MUSTİ KUSTİ GELDİ

TuzBiber stand up’ta çıkan Afrikalı Musti Kusit akıllara geldi. Afrikalı genç, “Bazı haberler Afrika sıcağı geliyor diyor halbuki bizimle alakası yok. Adana Afrika’dan daha sıcak. Bizim Adana’da okuyan arkadaşlarımız yaz gelince Afrika’ya gidiyorlar. Bu sıcakta bekleyemeyiz falan diye.. “ ifadelerini kullandı.