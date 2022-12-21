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Eğitime kar engeli. Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kahramanmaraş'ın Afşin, Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 07:43
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Adana ve Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli. Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı

Eğitime kar engeli. Kaymakamlıklar peş peşe açıkladı
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DHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Adana’nın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Karın yoğun yaşandığı Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği, engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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