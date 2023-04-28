Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısından 1'i tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavga ettikleri bir kişiyi darbedip pompalı tüfekle vurdukları öne sürülen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısından 1'i tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Gülbahçesi Mahallesi'nde Hamdullah Güzel (26), baldızına sosyal medyadan mesaj göndererek rahatsızlık verdiği iddiasıyla Adem E. (24) ile tartıştı.

Tartışmanın ardından ikili arasında kavga çıktığı ve bu sırada Hamdullah Güzel'in tabancayla rastgele ateş ettiği öne sürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Adem E'nin, kuzenleri Hasan E. (27) ve Mehmet E. (33) ile Güzel'i darbettiği, Celal E'nin (31) de pompalı tüfekle yaraladığı iddia edildi.

Olay yerinin yakınındaki bir özel hastaneye kaldırılan Hamdullah Güzel müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliler Adem E. ile 3 kuzenini yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Celal E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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