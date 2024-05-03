Bakanı Güler Harita Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

Beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile gittiği Harita Genel Müdürlüğünde törenle karşılanan Güler, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

Harita Genel Müdürlüğü personelinin Haritacılar Günü'nü de kutlayan Bakan Güler, "Harita Genel Müdürlüğümüzün 129. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Geçmişte birlikte çalıştığım arkadaşlarım ile siz değerli mesai arkadaşlarımı ve de kıymetli büyüklerimi bir arada görmek, benim için çok anlamlı ve çok değerli." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, haritacıların Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere ülkenin coğrafi alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasında kıymetli görevler icra ettiğini belirtti. Haritanın, beşeriyetin inkişafında ve medeniyet hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Haritacılığın tarih boyunca insanlığın keşif ve bilgi edinme sürecinde kilit bir rol oynadığını vurgulayan Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Türk tarihinde de haritacılık, köklü ve müstesna bir yere sahip bilim alanları arasında yer almıştır. Nitekim tarih boyunca pek çok güçlü devlet kuran ve geniş coğrafyalarda hakimiyet tesis eden atalarımız, haritaları hem yönetimlerinin stratejik bir aracı olarak kullanmış hem de askeri harekatın planlama ve icra safhalarında haritalardan etkin bir şekilde yararlanmışlardır. Böylesine köklü bir geçmişe sahip olan haritacılık geleneğimizin modern anlamda bir teşkilata kavuşması da kahraman ordumuzun öncülüğünde olmuştur.

1895'te Harita Komisyonu olarak kurulan ordumuzun harita teşkilatı, o günden bugüne kadar birçok önemli vazife üstlenmiş, kritik görevler icra ederek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her seviyedeki harita ihtiyacını karşılamıştır. 2009-2010 yılları arasında Komutanlığını yapmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğum Harita Genel Komutanlığımız, bugün de Harita Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine büyük bir başarıyla devam ediyor."

Bakan Güler, kurulduğu günden bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü coğrafi bilgi desteğini doğru ve hızlı şekilde karşılayan harita teşkilatının, aynı zamanda ülkenin pek çok kuruluşuna da bu alanda katkılar sağladığını bildirdi.

Bu çok yönlü faaliyetlerin, Harita Genel Müdürlüğünün ne kadar ehemmiyetli bir görev üstlendiğini de en açık şekilde ortaya koyduğunu belirten Güler, şu değerlendirmeyi yaptı:

Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin coğrafi bilgi ihtiyaçlarını karşılamada öncü rol oynayan Harita Genel Müdürlüğü’nün, aynı zamanda ülkenin diğer kurumlarına da destek sağladığını vurguladı. Harita Genel Müdürlüğü’nün bu çok yönlü görevleri, kuruluşun önemini ve değerini gözler önüne seriyor.

Bakan Güler, “Bu alanda ülkemizin en yetkin kurumu olarak, siz değerli çalışanlarımızın bu tarihi mirasa yaptığınız katkılar sayesinde, harita teşkilatımız sadece başarılı bir yönetim yapısı değil, aynı zamanda bir aile ve topluluk ruhunu da yansıtmaktadır. Bu samimi atmosferin oluşmasında, geçmişteki komutanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza minnettarız.” dedi.

Bakan Güler, Harita Teşkilatı’nın sürekli kendini geliştirdiğini ve geleceğe güvenle baktığını belirtti ve ekledi: “Mevcut güvenlik ortamı, haritacılık alanında güçlü olmamızı ve coğrafi bilgi sistemlerini etkin kullanmamızı zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda, sizlerin gelecekteki çalışmalarınızla ordumuzun ve ülkemizin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunacağınıza inancım tam. Harita Genel Müdürlüğü’nün 129 yıllık şanlı geçmişine layık, özverili çalışmalarınız için sizlere teşekkür ederim. Harita teşkilatımızın bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkese saygı ve şükranlarımı sunarım. Bu özel günde, toplanmamıza vesile olan herkese teşekkürlerimi iletiyor, sağlık ve başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.