Kolombiya İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik süren saldırıları neden göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen açıkladı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kolombiya hükümetinin, İsrail devleti ile diplomatik ilişkileri bugünden itibaren kesme kararına ilişkin sözlü notası dün İsrail'in Bogota Büyükelçiliğine resmen iletildi" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında, Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürlüğü ile diplomatik personelin ülkeden ayrılma sürecinin İsrail Büyükelçisine bildirildiği ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, Tel Aviv ve Bogota'daki konsolosluk faaliyetlerinin süreceği iletildi.

PETRO, 1 MAYIS'TA AÇIKLAMIŞTI

Petro, 1 Mayıs tarihindeki yaptığı açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik süren saldırıları sebebiyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını hatırlatan Petro, Bugün meydanlara inen tüm insanlığın kendileriyle aynı fikirde olduğunu, soykırım çağına geri dönemeyeceklerini, insanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayacaklarını Filistin ölürse insanlğın da öleceğini belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı, dün Türkiye'nin İsrail ile tüm ticaretini durdurduğunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiği İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğu belirtildi.