Adana’da 1 kişinin vurulduğu silahlı kavga kamerada

Adana’da gündüz tarlada başlayan, akşam mahallede devam eden kavgada silahlar konuştu. 1 kişinin tüfekle vurularak yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’da 1 kişinin vurulduğu silahlı kavga kamerada

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Tuzla Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında tarlada tartışma yaşandı. Aynı mahallede oturduğu öğrenilen şahıslar arasında akşam tekrar kavga çıktı. Kavga sırasında bir şahıs, önce pompalı tüfeğin tersiyle vurduğu kişiyi ayaklarına ateş açarak yaraladı.

aw899737-02.jpgÇevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri de şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Kavga anı güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi. (İHA)

Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
CHP'li Karabat, Erdoğan kazanırsa doların ne kadar olacağını açıkladı Ekonomi
CHP'li Karabat, Erdoğan kazanırsa doların ne kadar olacağını açıkladı
İngiltere'ye göç rekoru! 600 bini aştı Dünya
İngiltere'ye göç rekoru! 600 bini aştı
İran sınırındaki güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı Güncel
İran sınırındaki güvenlik duvarının 96 kilometresi tamamlandı
2 aylık hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Güncel
2 aylık hamile eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Silahla şakalaşırken kendini vurdu öldü Güncel
Silahla şakalaşırken kendini vurdu öldü
Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü, 12 kayıp Dünya
Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü, 12 kayıp