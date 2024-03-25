Adana'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA
Adana'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 13 ruhsatsız silah ele geçirilirken gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Narlıca Mahallesi 56034 Sokak'taki 3 evde silah bulundurulduğu tespit edildi.

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Eş zamanlı operasyon yapılan ikametlerde, ruhsatsız 10 tabanca ve 3 pompalı tüfek ile 1334 mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, adreslerde bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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