Adana'da 13 ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Narlıca Mahallesi 56034 Sokak'taki 3 evde silah bulundurulduğu tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon yapılan ikametlerde, ruhsatsız 10 tabanca ve 3 pompalı tüfek ile 1334 mermi ele geçirildi.

Polis ekipleri, adreslerde bulunan 6 kişiyi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.