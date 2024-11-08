Adana'da 13 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da 13 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Adana'da Kasım ayında serinlemek için sulama kanalına girip akıntıya kapıldıktan sonra kaybolan çocuğun cesedi, arama çalışmaları sonucu bulunduğu bildirildi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Bahar Caddesi'nde, dün, 13 yaşındaki Yusuf Bedir, kardeşi 12 yaşındaki A. Bedir ile Kasım ayında serinlemek için sulama kanalına girmiş ve iki kardeş akıntıya kapılmıştı.

A. Bedir sudan vatandaşlar tarafından çıkartılırken, Yusuf Bedir akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Yusuf Bedir'i bulmak için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla suyu kesilen kanalda arama yapan ekipler, çocuğun cesedini buldu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Bedir'in cenazesi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da 13 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

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