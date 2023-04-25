Adana'da 14 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Merkez, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar’da yürüyüş yapan vatandaşlar, sulama kanalında bir cesedin sürüklendiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, kanaldaki cesedi kıyıya çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin, Celil Kağan Mangay’a (14) ait olduğu belirlendi. Çevrede araştırma yapan polis, gencin kıyafet ve eşyalarını kanalın üzerindeki yaya köprüsünde buldu.

Serinlemek için sulama kanalına girerek boğulduğu değerlendirilen Mangay’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)