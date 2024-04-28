Milli takım Suudi Arabistan'ı penaltılarla yıktı

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Milli takım Suudi Arabistan'ı penaltılarla yıktı
U18 Milli Takımımız Suudi Arabistan karşısında galip geldi.

U18 Millî Takımımız, UEFA Assist Turnuvası son grup maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi.

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Millî Takımımızın golünü 43. dakikada Recep Yalın Dilek atarken, Suudi Arabistan'ın golünü 22. dakikada Amar Hamed Alyuhaybi kaydetti.

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Önce uzatmalara ardından da seri penaltı atışlarına gidilen maçta millilerimiz rakibini 7-6 mağlup etti.

Millilerimiz, 30 Nisan Salı günü B Grubu ikincisi Fas ile üçüncülük maçına çıkacak.

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