Mersin Toprak kaydı. Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

Mersin’in Anamur ilçesinde iki çocuk babası ve evli iş makinesi operatörü Mustafa Söğüt, ormanda yol yapımı işinde çalışmaya başladı.
Söğüt’ün çalıştığı ilçenin kuzeybatısındaki ormanda çalıştığı yerde toprak kayması gerçekleşti.
Söğüt, toprak kaymasının etkisiyle iş makinesi devrilince kepçenin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi ile iş makinesinin altından çıkarılan Söğüt’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Söğüt’ün cansız bedeni Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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