Mersin Toprak kaydı. Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin Toprak kaydı. Devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
Mersin Anamur’da, ormanda yol yapımında çalışan operatör Mustafa Söğüt'ün kullandığı iş makinesi, toprak kayması nedeniyle devrildi. İş makinesinin altında kalan Söğüt yaşamını yitirdi.

Mersin’in Anamur ilçesinde iki çocuk babası ve evli iş makinesi operatörü Mustafa Söğüt, ormanda yol yapımı işinde çalışmaya başladı.

Söğüt’ün çalıştığı ilçenin kuzeybatısındaki ormanda çalıştığı yerde toprak kayması gerçekleşti.

Söğüt, toprak kaymasının etkisiyle iş makinesi devrilince kepçenin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi ile iş makinesinin altından çıkarılan Söğüt’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Söğüt’ün cansız bedeni Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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