Adana'da 17 IŞİD mensubu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da düzenlenen operasyonda, 17 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

KAYNAK: AA
Adana'da 17 IŞİD mensubu yakalandı



Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 adreste yapılan aramalarda, 17 IŞİD terör örgütü mensubunun yakalandığını belirtti. Yerlikaya, teröristlerden 5'inin tutuklandığını 12'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silahın ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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