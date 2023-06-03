Adana'da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da, şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediye otobüsü ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı, 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Adana'daki kaza merkez Yüreğir ilçesi Kütüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 DCS 91 plakalı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 EGJ 69 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen minibüste sıkışan Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bıçan ve Seçkin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada minibüsten çıkarılan Avras ile otobüste yaralanan 10 yolcu ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı Avras da hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüsün sürücüsü ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

Kazaya karışan belediye otobüsünün kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün kontrolden çıkarak otobüse çarptığı görüldü.

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