Adana'da 50 derecede dolmuşta vatandaşa 'klima' çilesi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da 50 derecede dolmuşta vatandaşa 'klima' çilesi

Adana'da klimasız dolmuş ve otobüsler vatandaşları çileden çıkardı.

50 derecede 'klima' çilesi çıldırttı

Adana'da yaşanan 50 derecelik kavurucu sıcak ve nem, vatandaşları adeta bunaltıyor. Bu sıcaklarda toplu taşıma araçlarında klimaların çalıştırılmaması ise tepkilere yol açıyor.

Özellikle dolmuş ve özel halk otobüslerinde klima açmayan şoförler, vatandaşların öfkesini çekiyor. Birçok şoför, klimaların bozuk olduğunu veya masraf gerektirdiğini öne sürerek klima açmaktan kaçınıyor. Bu durum, kalabalık ve sıcak ortamdaki yolculuğu çekilmez hale getiriyor.

Vatandaşlar, yetkililerden konuya el atmalarını ve klimasız araçlara denetim yapılmasını istiyor. Sıcak havalarda toplu taşıma araçlarında klimanın bir ihtiyaç olduğunu savunan vatandaşlar, bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

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