Adana’da 58 ruhsatsız silah ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri 1 haftalık çalışmanın sonucunda 58 ruhsatsız silah ele geçirdi. Bu kapsamda 12 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede suçlar ve suçlularla mücadeleye devam ediyor. 1 haftadır süren çalışmalar sonucunda, polis ekipleri 42 adet ruhsatsız silah, 14 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 987 mühimmat ele geçirdi. Ayrıca yapılan denetimlerde, 52 tabanca gövdesi, 50 icra yayı, 49 icra mili, 48 kurusıkı namlusu, 13 namlu, 6 sürgü, 3 kabza ve 78 şarjör de bulundu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, ele geçirilen mermilerle “Şehitler ölmez” yazdı, şehit düşen 12 Mehmetçik’i unutmadı.

Ayrıca polis ekipleri, denetimler esnasında 1 kilogram 811 gram uyuşturucu, 376 uyuşturucu hap, 48 litre kaçak içki, 105 elektronik sigara da ele geçirdi. GBT kontrolleri sırasında, çeşitli suçlardan aranmakta olan 273 şahıs yakalanırken çalıntı olduğu belirlenen araçlar sahiplerine geri verildi.

Ruhsatsız tabanca ile yakalanan 12 şahıs tutuklandı. Başka suçlardan yakalanan 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.