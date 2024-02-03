Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, Sarıçam ve Akıncılar mahallerinde oturan akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken her iki taraf da pompalı tüfekler ve tabancalarla birbirine ateş açmaya başladı.

Silahlı kavga sonucu 6 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Olay yerine gelen polis, A.Ö isimli bir kişiyi suç aletiyle birlikte gözaltına alırken diğer şüphelileri yakalama çalışması ise devam ediyor.

Öte yandan, mahalledeki evlerin camlarına ve sokakta bulunan araçlara mermi isabet etti.