Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Adana’da akrabalar arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Adana’da akrabalar arasında çıkan pompalı tüfekli ve tabancalı kavgada 1’i kadın 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, Sarıçam ve Akıncılar mahallerinde oturan akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken her iki taraf da pompalı tüfekler ve tabancalarla birbirine ateş açmaya başladı.

Silahlı kavga sonucu 6 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Olay yerine gelen polis, A.Ö isimli bir kişiyi suç aletiyle birlikte gözaltına alırken diğer şüphelileri yakalama çalışması ise devam ediyor.

Öte yandan, mahalledeki evlerin camlarına ve sokakta bulunan araçlara mermi isabet etti.

aw133738-01.jpg

aw133738-02.jpg

aw133738-03.jpg

aw133738-04.jpg

aw133738-05.jpg

aw133738-06.jpg

aw133738-07.jpg

aw133738-08.jpg

Son Haberler
Kahramanmaraş ve Elazığ’da art arda deprem Gündem
Kahramanmaraş ve Elazığ’da art arda deprem
Beşiktaşlı Masuaku öyle bir gol attı ki görenler gözlerine inanamadı. Kongo yarı finale kaldı Spor
Beşiktaşlı Masuaku öyle bir gol attı ki görenler gözlerine inanamadı. Kongo yarı finale kaldı
Özgür Demirtaş’tan yeni Merkez Bankası Başkanı yorumu: Dilerim... Gündem
Özgür Demirtaş’tan yeni Merkez Bankası Başkanı yorumu: Dilerim...
Fenerbahçe Antalya deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan bir ilk Spor
Fenerbahçe Antalya deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan bir ilk
Dünya Su Sporları Şampiyonası Katar'da başladı. İnanılmaz fotoğraflar geliyor Spor
Dünya Su Sporları Şampiyonası Katar'da başladı. İnanılmaz fotoğraflar geliyor
Fenerbahçe Fransa'da yenildi Spor
Fenerbahçe Fransa'da yenildi