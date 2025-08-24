Adana'da anne çıldırdı kızını ekmek bıçağı ile doğrayacaktı! Mahalleli seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Adana’da sokakta yaşanan olay, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü. Fenalık geçirdiği belirtilen ve kimliği henüz açıklanmayan bir kadın, 11 yaşındaki kızına ekmek bıçağıyla saldırdı.

Yusuf YILDIZ/ADANA, (DHA)- ADANA'da fenalık geçirdiği belirtilen kadın, 11 yaşlarındaki kızını ekmek bıçağıyla mahallede kovaladı. Çocuğun mahalledekilerin yardımıyla motosikletle uzaklaştırıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fenalık geçiren ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın, 11 yaşlarındaki kızına ekmek bıçağıyla saldırdı. Kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi.

Kızın yardımına koşanlar, anneyi de sakinleştirmeye çalıştı. Anne tehditlerini sürdürünce bu kez bir kişi, motosiklete bindirdiği kızı, olay yerinden uzaklaştırmak isterken, çocuğu saçından yakalayan kadın ise onu çekip düşürmeye çalıştı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk, bindirildiği motosikletle uzaklaştırıldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anneyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

