Adana’da baraj sularına gömülen sürücünün cansız bedeni çıkarıldı

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama ekipleri, AFAD, AKOM ekipleri tarafından 6 saat süren çalışma sonucu Saimbeyli Barajı'na düştüğü belirlenen sürücü İbrahim Özden ve otomobil için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sualtı özel eğitimli dalgıçlar ve sualtı kamerası ile yapılan çalışma ile araç düştüğü 14 metre derinlikte belirlenerek halatlarla bağlandı. Sürücünün içerisinde olduğu tespit edilen çalışmada araç vinçle çekilerek sudan çıkarıldı. Araç içinde sürücü İbrahim Özden'in cansız bedenine ulaşılırken savcılık incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.