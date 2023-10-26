Adana'da bir günde 2 kadın cinayeti. Astsubay tabancayla komando baltayla öldürdü

İHA'nın haberlerine göre, ilk cinayet Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Yeşil Bulvar üzerinde işlendi. İddiaya göre, ‘Komando dede’ olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni 70 yaşındaki İbrahim Cebeci, 65 yaşındaki karısı Ayşe Cebeci'ye sabah saatlerde balta ile saldırdı.

İbrahim Cebeci, karısının başına defalarca balta ile vurarak öldürdü. Ardından Cebeci mahalle muhtarına giderek karısını öldürdüğünü söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtarın yanında bulunan Cebeciyi gözaltına aldı.

Evde yapılan incelemelerinin ardından baltayla öldürülen Ayşe Cebecinin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İbrahim Cebeci bundan 3 yıl önce de silahla olay rastgele ateş açmış polisi alarma geçirmişti. Cebeci özel harekatın eve baskını ile etkisiz hale getirilmişti.

O dönem Cebeci’nin eşi yaptığı açıklamada eşinin psikolojik sorunları olduğunu ilaç kullanmadığı zaman bu hale geldiğini söylemişti. İbrahim Cebeci, bayramlardaki ilginç dansı ve ağaca maymun gibi asılmasıyla gündeme gelmişti.

ÇOCUKLAR ANNELERİNİN ÖLÜMÜNÜ İZLEDİ

İkinci cinayet ise Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde işlendi. İddiaya göre, emekli astsubay Yaşar Ergül (53), karısı Seda Ergül'e (35) “aracı alıp şehir dışına gideceğim” demesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.

Seda Ergül'ün eşine “Arabasız git” demesi üzerine tartışma büyüdü. Yaşar Ergül, 4 çocuğunun gözü önünde eşi Seda Ergül’ü tabancayla vurdu. Göğsünden ve kolundan yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Komşuların silah sesleri duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekipleri ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Seda Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Yaşar Ergül ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Acı haber alan Seda Ergül’ün annesi, babası ve birçok yakını olay yerine akın etti. Yakınları gözyaşlarına hakim olmazken baba Hacı Ömer Güveloğlu isyan ederek, "Senin kanını içeceğim Yaşar. Tek kızım vardı onu da sen aldın” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Evde yapılan incelemelerinin ardından Seda Ergül’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morgunu kaldırıldı.