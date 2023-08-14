Adana'da bir iş yerini kurşunlayan 2 kişi tutuklandı

Kozan'da ş yerini kurşunlayıp mala zarar verdiği öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Adana'da bir iş yerini kurşunlayan 2 kişi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 31 Temmuz gecesi iddiaya göre, bir iş yerini kurşunlayarak kaçan şüpheliler polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu tespit edildi.

Polis, belirlediği 4 kişiyi yakalamak için operasyon yaptı. Operasyonda yakalanan S.U., Ö.Ö., B.O. ve O.Ö. emniyete getirilerek sorguya alındı. Şüpheliler sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkartılan şahıslardan S.U. ve Ö.Ö. tutuklanırken, B.Ö. ve O.Ö. adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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