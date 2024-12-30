Adana’da cinayet zanlısı 266 gün sonra yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana’da cinayet zanlısı 266 gün sonra yakalandı

Adana’da taksi durağında düzenlenen silahlı saldırıda Ahmet Karatepe’yi öldürdüğü iddia edilen şüpheli İ.E.K, cinayetten 266 gün sonra yakalandı. Zanlının güvenlik tedbirleri çerçevesinden ihtiyaçlarını internet üzerinden sipariş vererek giderdiği öğrenildi.

Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 6 Nisan saat 15.00 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, İ.E.K. ile A.T.'nin bindiği motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklettekiler, otomobil sürücünü darbetmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförleri, "Eşinin yanında bir kişi dövülmez" diyerek K. ile A.T.'yi dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’da cinayet zanlısı 266 gün sonra yakalandı

İ.E.K, arkadaşı A.T.'nin kullandığı motosikletle aynı gün saat 20.00 sıralarında kendilerini darbeden şoförlerin bulunduğu taksi durağına tabancayla ateş açtı. Bu sırada babaannesine gitmek üzere motosikleti ile yola çıkan Ahmet Karatepe, kurşunların arasında kaldı. Karatepe sırtına isabet eden kurşunla yere yığılırken, şüpheliler 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Karatepe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana’da cinayet zanlısı 266 gün sonra yakalandı

'KÖR KURŞUN YAVRUMA DEĞMİŞ'

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, saklanabilecekleri adreslere çok sayıda baskın yaptı. Şüphelilerin kent dışına çıktıkları tespit edildi. Olay günü, torunun Kadir gecesini kutlamak için yanına geldiğini belirten babaanne Fatma Karatepe, "Babası daha sonra gelmesini söylemiş. Ahmet de "Ölüme mi gidiyorum sanki? Babaannemi 5 dakika görüp, geleceğim" demiş. Kavga varmış, kör kurşun yavruma değmiş. O benim eşimin adı, ağzımın tadıydı. Onu ben büyüttüm, her gün yanımda yatıyordu. Ahmet'im, seni toprak incitmesin oğlum. Sana vuran eller kırılsın" dedi.

Adana’da cinayet zanlısı 266 gün sonra yakalandı

EVDEN HİÇ ÇIKMAYIP, PAKET SİPARİŞLE İHTİYAÇLARINI KARŞILAMIŞ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silahı kullanan şüpheli İ.E.K'nin bir süre önce kente döndüğü bilgisine ulaştı. Gidebileceği adreslerin bulunduğu bölgelerde araştırma yapan ekipler, şüphelinin Ova Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Şüphelinin yakalanmamak için evden çıkmadığı, ihtiyaçlarını ise paket servis ile karşıladığı saptandı.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN SUÇLAMAYI REDDETTİ

Bu tespitler üzerine polis, 28 Aralık'ta saklandığı adrese düzenlenen operasyonda K, cinayetten 266 gün sonra yakaladı. Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen İ.E.K, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmesine karşın, "Böyle bir olay hiç yaşanmadı. O tarihlerde o caddeden hiç geçmedim, kimseyi vurmadım" dedi.

Adana’da cinayet zanlısı 266 gün sonra yakalandı

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli A.T.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Adana’da cinayet zanlısı 266 gün sonra yakalandı

Adana’da cinayet zanlısı 266 gün sonra yakalandı

Adana’da cinayet zanlısı 266 gün sonra yakalandı

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